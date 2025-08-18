Каспер Рууд: «Джокович – величайший спортсмен в истории»
12-я ракетка мира Каспер Рууд назвал величайшего спортсмена в истории.
«Новак [Джокович] – величайший атлет в истории, да, во всей истории спорта. Я не хочу сравнивать, это глупо, но все же, если сравнить атлетизм Новака с Томом Брэди... Брэди – безусловно великий, не поймите неправильно, но думаю, Новак выиграл бы у него почти во всех физических тестах.
А вот Леброн [Джеймс], может быть, превзошел бы Новака в чем-то другом. Так что не знаю. Но для меня Новак – величайший спортсмен из всех, кто когда-либо жил».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @travelSports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости