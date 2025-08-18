  • Спортс
Кейхилл о прогрессе Синнера: «Вся работа, которую мы проделали за последние три года, теперь приносит результат»

Даррен Кейхилл прокомментировал результаты работы с Янником Синнером.

«Когда я пришел в команду, сказал ему: «Нужно улучшить подачу. Ты высокий, почти два метра, и сильный парень. Нужно добавлять скорость первой подачи, точнее научиться ее направлять. Тогда ты начнешь выигрывать больше очков. Если соперники смогут нейтрализовать подачу, тебе придется проделывать гораздо больше работы».

После этого начали сыпаться вопросы – один за другим. Это для него типично. Он любит соревноваться, у него есть настоящий дух соперничества. Сейчас мы видим невероятный уровень Карлоса [Алькараса] и Янника. Если посмотреть на их достижения за последние пару лет, они реально ушли вперед. Теперь остальным игрокам предстоит догонять их.

Именно поэтому мы [тренерский штаб] так гордимся им. Вся работа, которую мы проделали за последние три года, наконец приносит результат на крупнейших турнирах, помогая ему постоянно преодолевать самые серьезные трудности. Речь не о четырех–пяти днях тренировок – это многолетняя кропотливая работа. Мы всегда были рядом, поддерживали его каждый день, следили, чтобы он делал все правильно».

Кейхилл присоединился к команде итальянца в 2022 году. С тех пор Синнер выиграл четыре турнира «Большого шлема», четыре «Мастерса» и итоговый турнир ATP. 

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
