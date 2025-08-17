Швентек второй квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Ига Швентек квалифицировалась на итоговый турнир WTA-2025.

Третья ракетка мира стала второй участницей вслед за Ариной Соболенко .

Чемпионка итогового турнира WTA-2023 пятый раз подряд примет участие в соревновании.

В этом сезоне Швентек вышла в три финала, а также впервые одержала победу на «Уимблдоне».

Турнир пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.