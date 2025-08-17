Синнер о двухнедельных турнирах: «Я немного потерялся, в какие дни недели проходят финалы. Даже игрокам тяжело»

Янник Синнер рассказал, почему ему не нравятся двухнедельные турниры.

– В этом году изменился формат, и у вас есть день отдыха перед финалом. Вам это нравится? Или бы вы предпочли сыграть финал на следующий день?

– Это немного неподходящий вопрос, потому что у нас нет выбора.

Лично мне нравится, когда турниры играют одну неделю. Например, «Мастерс» в Монако – там уже в первом круге матчи потрясающие. И если какой-то хороший сеяный игрок выбывает, то следующая встреча все равно выходит замечательной. Когда покупаешь там билеты, то точно знаешь, что вот, будет четвертьфинал, потом полуфинал в субботу, и уже [финал] в воскресенье.

А сейчас я немного потерялся, когда именно проходят финалы. Раньше это всегда было воскресенье, а теперь – здесь мы заканчиваем в понедельник, в Торонто это была среда или четверг. Даже игрокам тяжело. Мы немного теряемся в днях недели. Но это единственная проблема.

Есть у меня день отдыха или нет – все одинаково хорошо. Если сегодня я бы сыграл трехчасовой матч, тогда здорово, что есть день отдыха. Если не трехчасовой, сыграл бы я финал завтра? Да. Но если бы сегодня я был на корте очень долго, то с радостью бы выбрал понедельник. Так что зависит от обстоятельств, – сказал Синнер на пресс-конференции после выхода в финал «Мастерса» в Цинциннати.