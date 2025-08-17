Алькарас вышел в финал на седьмом турнире подряд
Карлос Алькарас стал финалистом «Мастерса» в Цинциннати.
Он обыграл Александра Зверева (6:4, 6:3) и сравнял счет в личных встречах (6:6).
Алькарас выиграл 16-й матч подряд на «Мастерсах» и девятый раз вышел в финал этой категории. В целом для него это будет 29-й финал в ATP-туре.
Начиная с «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас доходит до финала на каждом турнире – это седьмой подряд. С начала апреля его баланс побед и поражений 38:2.
За титул Алькарас сыграет с Янником Синнером.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости