Чемпионы US Open получат по 5 млн долларов. Призовой фонд вырос на 20%
Организаторы US Open сообщили, какими будут призовые в этом году.
По сравнению с 2024-м он увеличен на 20% и составит 90 млн долларов.
В одиночном разряде призовые распределятся так:
Первый круг – 110 тысяч долларов;
Второй круг – 154 тысячи долларов;
Третий круг – 237 тысяч долларов;
Четвертый круг – 400 тысяч долларов;
Четвертьфинал – 660 тысяч долларов;
Полуфинал – 1,26 млн долларов;
Финал – 2,5 млн долларов;
Титул – 5 млн долларов.
US Open стартует 24 августа.
Ранее в этом сезоне игроки топ-20 ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
