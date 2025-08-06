Чемпионы US Open получат по 5 млн долларов. Призовой фонд вырос на 20%

Организаторы US Open сообщили, какими будут призовые в этом году.

По сравнению с 2024-м он увеличен на 20% и составит 90 млн долларов.

В одиночном разряде призовые распределятся так:

Первый круг – 110 тысяч долларов;

Второй круг – 154 тысячи долларов;

Третий круг – 237 тысяч долларов;

Четвертый круг – 400 тысяч долларов;

Четвертьфинал – 660 тысяч долларов;

Полуфинал – 1,26 млн долларов;

Финал – 2,5 млн долларов;

Титул – 5 млн долларов.

US Open стартует 24 августа.

Ранее в этом сезоне игроки топ-20 ATP и WTA потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема».

