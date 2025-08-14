0

Гауфф о победе над Бронцетти: «Было непросто – мячи легкие и летучие»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Лючией Бронцетти в Цинциннати.

Она обыграла итальянку 6:2, 6:4 и вышла в четвертьфинал.

«В основном я играла агрессивно, хотя в некоторых геймах, наверное, была чуть пассивной. Было непросто – мячи легкие и летучие. Она не добавляла темпа, так что я старалась держать контроль, но при этом быть активной. Думаю, в целом справилась. Были шансы в паре геймов, я несколько раз ошиблась, но сделала выводы и довела матч до победы», – сказала Гауфф в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
