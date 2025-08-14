Рублев 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и сыграет с Алькарасом
Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.
Россиянин победил Франсиско Комесанью – 6:2, 6:3.
Рублев 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». В Цинциннати он прошел трех подряд игроков, которым проиграл предыдущий матч.
Дальше его соперником станет Карлос Алькарас. Испанец победил в 1/8 финала «Уимблдона», а в целом ведет в личке 3:1.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости