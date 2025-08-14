Рублев 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса» и сыграет с Алькарасом

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати.

Россиянин победил Франсиско Комесанью – 6:2, 6:3.

Рублев 15-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». В Цинциннати он прошел трех подряд игроков, которым проиграл предыдущий матч.

Дальше его соперником станет Карлос Алькарас . Испанец победил в 1/8 финала «Уимблдона », а в целом ведет в личке 3:1.