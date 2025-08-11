Карен Хачанов: «Все спонсоры платят из-за одиночников. Пары до сих пор существуют дополнительно и получают большие призовые благодаря одиночным игрокам»

Карен Хачанов объяснил, чем хорош новый формат микста на US Open.

Напомним, в этом году микст сыграют до начала одиночной сетки, 19 и 20 августа. Сеты во всех матчах, кроме финала, сократят до четырех выигранных геймов. В миксте сыграют 16 команд, восемь из заявленных пар с лучшим комбинированным рейтингом автоматически получат места в сетке. Еще восемь будут выбраны организаторами в качестве обладателей wild card.

– Я смотрю на это неплохо. Для выставочного турнира... Они же по сути это делают для зрителей, наверное, для большей медийности. Плюс неделя тренировочная, все топовые теннисисты будут тренироваться в Нью-Йорке. Так что сыграть там два дня, чуть-чуть повеселиться – с утра потренироваться между собой, потом сыграть микст дополнительно. Плюс большие деньги, наверное, тоже в этом дополнительный интерес есть.

– Было много критики, особенно со стороны парных игроков.

– Ну их понять можно в какой-то степени (улыбается).

– Что бы ты им посоветовал делать?

– Все равно, в конце концов, я думаю, они тоже понимают, что основной шум и основной интерес вокруг тенниса идет в одиночке. Это не то, что неуважение к парным игрокам, это просто реалии и факты, которые есть. Поэтому основные деньги все спонсоры платят из-за одиночников. Что пары до сих пор как бы существуют дополнительно и они получают большие призовые, большие деньги – это тоже благодаря одиночным игрокам.

Поэтому это же все равно они объявили это как выставочный турнир. Да, они отменили, получается, традиционный микст, который был всегда на второй неделе «Большого шлема» и они поменяли формат, что турнир сам выбирает тех ребят, те пары, которые будут заявляться. И, по-моему, восемь wild card. Поэтому что тут говорить – людям гораздо интереснее посмотреть, по-моему, когда вместе играют топовые мальчики с девочками, чем те, кто в итоге заявляются потом в обычном формате на вторую неделю, – заявил Хачанов в комментарии First & Red.

