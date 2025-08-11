  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Карен Хачанов: «Все спонсоры платят из-за одиночников. Пары до сих пор существуют дополнительно и получают большие призовые благодаря одиночным игрокам»
2

Карен Хачанов: «Все спонсоры платят из-за одиночников. Пары до сих пор существуют дополнительно и получают большие призовые благодаря одиночным игрокам»

Карен Хачанов объяснил, чем хорош новый формат микста на US Open.

Напомним, в этом году микст сыграют до начала одиночной сетки, 19 и 20 августа. Сеты во всех матчах, кроме финала, сократят до четырех выигранных геймов. В миксте сыграют 16 команд, восемь из заявленных пар с лучшим комбинированным рейтингом автоматически получат места в сетке. Еще восемь будут выбраны организаторами в качестве обладателей wild card.

– Я смотрю на это неплохо. Для выставочного турнира... Они же по сути это делают для зрителей, наверное, для большей медийности. Плюс неделя тренировочная, все топовые теннисисты будут тренироваться в Нью-Йорке. Так что сыграть там два дня, чуть-чуть повеселиться – с утра потренироваться между собой, потом сыграть микст дополнительно. Плюс большие деньги, наверное, тоже в этом дополнительный интерес есть.

– Было много критики, особенно со стороны парных игроков.

– Ну их понять можно в какой-то степени (улыбается).

– Что бы ты им посоветовал делать?

– Все равно, в конце концов, я думаю, они тоже понимают, что основной шум и основной интерес вокруг тенниса идет в одиночке. Это не то, что неуважение к парным игрокам, это просто реалии и факты, которые есть. Поэтому основные деньги все спонсоры платят из-за одиночников. Что пары до сих пор как бы существуют дополнительно и они получают большие призовые, большие деньги – это тоже благодаря одиночным игрокам.

Поэтому это же все равно они объявили это как выставочный турнир. Да, они отменили, получается, традиционный микст, который был всегда на второй неделе «Большого шлема» и они поменяли формат, что турнир сам выбирает тех ребят, те пары, которые будут заявляться. И, по-моему, восемь wild card. Поэтому что тут говорить – людям гораздо интереснее посмотреть, по-моему, когда вместе играют топовые мальчики с девочками, чем те, кто в итоге заявляются потом в обычном формате на вторую неделю, – заявил Хачанов в комментарии First & Red.

Мирра и Медведев в новом миксте на US Open – там элита одиночки бьется за миллион долларов

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал First & Red
logoUS Open
микст
logoКарен Хачанов
пары
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Цинциннати (WTA). Рыбакина сыграет с Мертенс, Александрова, Калинская, Соболенко, Киз, Швентек вышли в 4-й круг
9530 минут назад
Цинциннати (ATP). Синнер играет с Диалло, Фонсека – с Атманом, Фриц, Тиафу, Руне вышли в 4-й круг, Циципас выбыл
5932 минуты назадLive
Калинская в матче с Анисимовой третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10
10вчера, 21:03
Рублев и Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати
вчера, 20:44
Соболенко и Радукану провели 23-минутный гейм в Цинциннати
22вчера, 20:08
Петрова назвала самого стабильного российского теннисиста
1вчера, 19:36
Риндеркнешу стало плохо из-за жары во время матча с Оже-Альяссимом. Он снялся за два гейма до поражения
2вчера, 18:55Фото
Рублев о реванше за поражение от Тьена в Вашингтоне: «В этом матче я хотя бы играл»
2вчера, 17:52
Кафельников о жалобах игроков на двухнедельные «Мастерсы»: «Никто, кроме них, в этом не виноват»
6вчера, 17:20
Додиг стал капитаном сборной Хорватии в Кубке Дэвиса
вчера, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото