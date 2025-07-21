Циципас и Бадоса снялись US Open в миксте, в заявку вошли Рублев и Мухова, Опелка и Винус, Руне и Анисимова

Организаторы US Open опубликовали обновленный список участников микста.

В этом году он пройдет в новом формате на неделе перед стартом одиночной сетки, 19-20 августа.

Из первоначального списка исчезли две команды: Стефанос Циципас и Паула Бадоса и Джек Дрэйпер и Циньвэнь Чжэн .

Список всех заявленных пар:

28 июля восемь из заявленных пар с лучшим комбинированным рейтингом автоматически получат места в сетке. Еще восемь будут выбраны организаторами в качестве обладателей wild card.

Напомним, ранее объявили, что правила проведения матчей микста изменились – сеты сократили до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10. В финале действуют такие же правила, но количество геймов в сете сохранили прежним.