  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Циципас и Бадоса снялись US Open в миксте, в заявку вошли Рублев и Мухова, Опелка и Винус, Руне и Анисимова
14

Циципас и Бадоса снялись US Open в миксте, в заявку вошли Рублев и Мухова, Опелка и Винус, Руне и Анисимова

Организаторы US Open опубликовали обновленный список участников микста.

В этом году он пройдет в новом формате на неделе перед стартом одиночной сетки, 19-20 августа.

Из первоначального списка исчезли две команды: Стефанос Циципас и Паула Бадоса и Джек Дрэйпер и Циньвэнь Чжэн.

Список всех заявленных пар:

28 июля восемь из заявленных пар с лучшим комбинированным рейтингом автоматически получат места в сетке. Еще восемь будут выбраны организаторами в качестве обладателей wild card.

Напомним, ранее объявили, что правила проведения матчей микста изменились – сеты сократили до четырех выигранных геймов без розыгрышей на «больше-меньше», вместо третьего сета сделали тай-брейк до 10. В финале действуют такие же правила, но количество геймов в сете сохранили прежним.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @usopen
logoСтефанос Циципас
logoПаула Бадоса
logoДжек Дрэйпер
logoДаниил Медведев
logoМирра Андреева
logoЯнник Синнер
logoЦиньвэнь Чжэн
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoЭмма Радукану
logoОльга Данилович
logoЭмма Наварро
logoАлександр Зверев
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoГригор Димитров
logoКаспер Рууд
logoЕлена Рыбакина
logoНик Кириос
logoНаоми Осака
logoБелинда Бенчич
logoТэйлор Фриц
logoВинус Уильямс
logoЛоренцо Музетти
logoДжессика Пегула
logoРейлли Опелка
logoТомми Пол
logoМэдисон Киз
logoФрэнсис Тиафу
logoБен Шелтон
logoЖасмин Паолини
logoТэйлор Таунсенд
logoАндрей Рублев
logoСара Эррани
logoДонна Векич
logoХуберт Хуркач
logoАманда Анисимова
logoХольгер Руне
logoАлекс де Минаур
logoКаролина Мухова
logoФеликс Оже-Альяссим
logoКэти Болтер
logoГабриэла Дабровски
logoИва Йович
logoДженсон Бруксби
logoКатерина Синякова
logoТэллон Грикспор
logoМарсело Аревало
logoСу-Вэй Се
logoATP
logoДезире Кравчик
logoЯн Зелиньский
logoUS Open
logoWTA
logoЭван Кинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Вашингтон (WTA). Пегула играет с Фернандес, Винус поборется с Фрех, Калинская, Радукану, Рыбакина, Таусон вышли в 1/4 финала, Наварро, Кенин выбыли
26сегодня, 21:43Live
Медведев о поражениях в первом круге «Шлемов»: «Это меня действительно задело. Проигрываешь и знаешь, что соперник вылетит во втором или третьем раунде»
4сегодня, 21:41
Умаг (ATP). Джумхур, Дардери, Уго Карабелли вышли в 1/2 финала, де Йонг выбыл
сегодня, 21:36
Вашингтон (ATP). Фриц встретится с Арнальди, Медведев, де Минаур, Давидович-Фокина, Накашима, Шелтон вышли в 1/4 финала
29сегодня, 20:47
Китцбюэль (ATP). Бублик, ван де Зандшульп вышли в 1/2 финала, Штруфф, Ганфманн выбыли
14сегодня, 20:38
Даниил Медведев: «Когда я играю хорошо, могу победить любого. Возможно, Алькарас и Синнер будут считаться фаворитами, но я все равно могу их обыграть»
10сегодня, 20:22
Эмма Радукану: «У меня нет близких друзей в туре. Сложно соревноваться с человеком, которого считаю близким»
1сегодня, 19:55
Радукану одержала 20-ю победу в сезоне
3сегодня, 19:13
Прага (WTA). Матч Ван Синьюй с Бейлек перенесен на завтра из-за плохой видимости, Носкова, Бузкова, Валентова вышли в полуфинал
сегодня, 19:06
Бублик вышел в 20-й полуфинал на уровне тура
5сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
617 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30