Медведев после поражения во 2-м круге в Цинциннати: «Остается только искать выход. Пока я его не нашел – и, видимо, далеко от этого выхода»

Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Цинциннати.

Россиянин уступил Адаму Уолтону (7:6(0), 4:6, 1:6).

– Физически очень тяжело было, и в таких условиях, мне кажется, физика выходит на первый план. Сейчас, когда нет полной уверенности, то, когда физика подводит, то есть нет каких-то ударов, которые бы спасали из этого... И если во втором сете были шансы, в третьем я уже не мог двигаться. Поэтому обидно, досадно, период тяжелый. Но такие ситуации, что остается только искать выход. Пока я его не нашел – и, видимо, далеко от этого выхода. Но когда-то я его найду.

– Ты понимаешь, в чем проблема, или пока ищешь ответы?

– Нет, если честно, не знаю, потому что проблем в теннисе может быть много. Они могут быть связаны с разными вещами, будь то на корте или нет. Физически, опять же. В жару всем тяжело, но, возможно, сейчас чуть-чуть тяжелее, чем раньше, не знаю. Причины нужно искать. Пока не знаю.

– Ты явно сражался с жарой. Насколько это было тяжело?

– Жарко очень. Мне кажется, действительно физика выходит сильно на первый план. Я считаю, пока я не до конца устал, матч был в принципе близкий, равный. Я понимал хотя бы, что я делаю на корте. А в один момент, когда я устал, я уже не мог на приеме реагировать как раньше. И начинал розыгрыш все время в защищающейся позиции. А двигаться уже тоже так же не мог. И поэтому действительно обидно. Мне кажется, если многие матчи смотреть, то во многих физика выходит на первый план, – поделился Медведев в интервью «Больше!»