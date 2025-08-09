Осака о том, что не поздравила Мбоко после финала в Монреале: «Я хочу извиниться. Я была ошарашена и сконцентрирована на том, чтобы сократить речь»

Наоми Осака извинилась за то, что не поздравила Викторию Мбоко с победой.

Японка уступила ей в финале тысячника в Цинциннати (6:2, 4:6, 6:1) и не упомянула ее во время речи на корте.

«Спасибо, Монреаль, это был хороший турнир. Я также хочу извиниться и поздравить Викторию. Ты провела отличный матч, впереди у тебя удивительная карьера! Я поняла, что не поздравила тебя на корте. Честно говоря, я была ошарашена и настолько сконцентрирована на том, чтобы у меня не получилось такой речи, как после финала Индиан-Уэллс в 2018-м или ситуации с вопросом «Дженни или Дженнифер?», что пыталась сократить речь насколько это возможно. Спасибо всем за эту неделю, увидимся в Нью-Йорке», – написала Осака в социальных сетях.