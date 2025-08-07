Хачанов о победе над Зверевым: «У него был матчбол – и если бы мяч перевалился через трос, мы бы сейчас не разговаривали»

Карен Хачанов прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Торонто.

Он прошел Александра Зверева 6:3, 4:6, 7:6(4), отыграв матчбол в решающем сете. Для Хачанова это первая победа над Зверевым с 2019 года.

«Пришлось поработать, глубоко копнуть, полностью выложиться и поднять свой уровень. Это был очень тяжелый матч и психологически, и физически. И я рад, что смог его победить после нескольких лет легких поражений.

Матч был очень упорным, у него был матчбол – и если бы мяч перевалился через трос, мы бы сейчас не разговаривали. Я рад, что этого не произошло и все сложилось в мою пользу.

Когда доходишь до решающего тай-брейка, ты понимаешь, что это последние розыгрыши, которые ты проведешь в матче – и нужно направить все силы на лучшую игру. Если тратить энергию на негатив, успеха не добьешься. Так что стараешься забыть все ошибки и показать максимум», – сказал россиянин в интервью на корте.

Хачанов второй раз вышел в финал «Мастерса».

