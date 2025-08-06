  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рахимова о призовых: «Наверное, это нормально, что у мужчин больше призовые на обычных турнирах – на «Шлемах» они играют пятисетовые матчи, а у нас три сета»
7

Рахимова о призовых: «Наверное, это нормально, что у мужчин больше призовые на обычных турнирах – на «Шлемах» они играют пятисетовые матчи, а у нас три сета»

Камилла Рахимова прокомментировала ситуацию с мячами и призовыми в туре.

– Мне не нравится, когда разные мячи на неделях, которые стоят подряд. Они сейчас пытаются делать, чтобы были одни и те же мячи на какие-то серии турниров – например, если это Америка, то это Wilson, если Европа, то «Ролан Гаррос», тоже Wilson.

Но я не знаю, что с этим делать. Игроки пишут, игроки жалуются, но, видимо, всем настолько пофиг, либо у них уже какие-то контракты заключены, мы же не знаем. Я точно знаю, что писали и письма, и обращения, но, видимо, это в никуда.

– Ты в этом участвовала?

– Нет, там есть совет игроков, который возглавляет от топ-1 до топ-50, от топ-50 до топ-100. Там один представитель. Конечно, обсуждается это все.

– А кто главный от топ-50 до топ-100?

– По-моему, это была Даша Гаврилова (Сэвилл – Спортс’‘) раньше, Вика Азаренко еще есть, [Донна] Векич, [Александра] Крунич была.

– На твой взгляд, мужские и женские призовые должны быть равными?

– Не знаю. Если взять «Шлема», то мужчины играют пятисетовые матчи, мы как бы играем три сета. Ну, наверное, это тогда нормально, что у них больше призовые на обычных турнирах.

Конечно, хочется поднимать призовые на более мелких турнирах, на тех же [WTA] 250. То есть ты играешь полуфинал условно, получишь 10 тысяч долларов, у мужчин за то же самое – 25 тысяч долларов. Ну а что ты можешь сделать? Ничего. Принимаешь такую ситуацию, какая она есть (улыбается), – сказала 62-я ракетка мира в интервью Игорю Дычковскому.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Игоря Дычковского
logoРолан Гаррос
logoВиктория Азаренко
logoДонна Векич
logoДарья Сэвилл
logoАлександра Крунич
logoWTA
logoКамилла Рахимова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Элиту тенниса бесят длинные турниры – а их в туре теперь вагон
606 августа, 05:15
Главные новости
Циципас прервал серию из трех поражений
32 минуты назад
Хольгер Руне: «Я говорил, что Анисимова выиграет «Уимблдон». И она вышла в финал»
137 минут назад
Коллинс о проблемах в первом круге в Цинциннати: «Диванным критикам не понять»
157 минут назад
Синнер одержал самую быструю победу в сезоне – 59 минут
1сегодня, 05:50
Давидович-Фокина проиграл Фонсеке 5 геймов подряд и снялся с матча
1сегодня, 05:45
Соболенко отыграла все 12 брейк-пойнтов в матче с Вондроушовой
1сегодня, 05:40
Киз в четвертом матче в этом сезоне отыграла матчболы
сегодня, 05:36
Цинциннати (ATP). Синнер, Циципас, Фриц, Пол вышли в 3-й круг, Сафиуллин, Рууд, Музетти выбыли, Давидович-Фокина снялся
46сегодня, 03:36
Цинциннати (WTA). Калинская, Соболенко, Рыбакина, Швентек, Киз, Александрова вышли в 3-й круг, Шнайдер, Павлюченкова, Самсонова выбыли
73сегодня, 01:58
Синнер об игре в гольф с Алькарасом: «Я не очень хорошо играю. Если мяч попадет в машины, то это будет моя вина»
вчера, 21:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото