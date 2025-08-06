Рахимова о призовых: «Наверное, это нормально, что у мужчин больше призовые на обычных турнирах – на «Шлемах» они играют пятисетовые матчи, а у нас три сета»

Камилла Рахимова прокомментировала ситуацию с мячами и призовыми в туре.

– Мне не нравится, когда разные мячи на неделях, которые стоят подряд. Они сейчас пытаются делать, чтобы были одни и те же мячи на какие-то серии турниров – например, если это Америка , то это Wilson, если Европа, то «Ролан Гаррос », тоже Wilson.

Но я не знаю, что с этим делать. Игроки пишут, игроки жалуются, но, видимо, всем настолько пофиг, либо у них уже какие-то контракты заключены, мы же не знаем. Я точно знаю, что писали и письма, и обращения, но, видимо, это в никуда.

– Ты в этом участвовала?

– Нет, там есть совет игроков, который возглавляет от топ-1 до топ-50, от топ-50 до топ-100. Там один представитель. Конечно, обсуждается это все.

– А кто главный от топ-50 до топ-100?

– По-моему, это была Даша Гаврилова (Сэвилл – Спортс’‘) раньше, Вика Азаренко еще есть, [Донна ] Векич, [Александра] Крунич была.

– На твой взгляд, мужские и женские призовые должны быть равными?

– Не знаю. Если взять «Шлема», то мужчины играют пятисетовые матчи, мы как бы играем три сета. Ну, наверное, это тогда нормально, что у них больше призовые на обычных турнирах.

Конечно, хочется поднимать призовые на более мелких турнирах, на тех же [WTA ] 250. То есть ты играешь полуфинал условно, получишь 10 тысяч долларов, у мужчин за то же самое – 25 тысяч долларов. Ну а что ты можешь сделать? Ничего. Принимаешь такую ситуацию, какая она есть (улыбается), – сказала 62-я ракетка мира в интервью Игорю Дычковскому.