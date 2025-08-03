Гауфф о плохой игре в Монреале: «Возможно, не надо было пропускать Вашингтон»
Коко Гауфф прокомментировала неудачное выступление в Монреале.
В 1/8 финала она проиграла 18-летней Виктории Мбоко – 1:6, 4:6.
«Не знаю. Это хороший вопрос. Последние несколько недель на тренировках я хорошо играла. И решила пропустить Вашингтон, чтобы сосредоточиться на тренировках. Возможно, это была ошибка. Возможно, было лучше получить игровую практику.
Но это был первый турнир этого хардового сезона, и я надеюсь найти ритм в Цинциннати и на US Open», – сказала Гауфф на пресс-конференции.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
