Хачанов о Микельсене: «Он типичный американец в каком-то смысле»

Карен Хачанов прокомментировал игру Алекса Микельсена.

Они встретятся в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. В этом году Микельсен обыграл Хачанова на Australian Open.

«Он типичный американец в каком-то смысле. Хорошая подача, хороший удар слева, бьет плоско.

В Австралии он сыграл по многим показателям лучше меня, я был недостаточно хорош. Надо будет сделать выводы.

Условия отличаются от Австралии, хоть мы и играем на харде. Это другая часть сезона, мы оба уже в разной форме. Надо будет подготовиться и постараться взять реванш».