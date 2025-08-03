Рыбакина от физподготовке: «Конечно, я уже немного устала от моих проблем, но мы справляемся»

Елена Рыбакина рассказала о физических проблемах.

Последние два года Рыбакина регулярно сталкивается с травмами и болезнями. В 1/8 финала в Монреале она обыграла Даяну Ястремскую – 5:7, 6:2, 7:5.

– За последние пару недель вы провели несколько длинных матчей. Как вы себя чувствуете? Как организм справляется?

– Конечно, я уже немного устала от моих проблем, но мы справляемся. В целом я довольна тем, что готова играть такие длинные матчи. Думаю, это хорошая подготовка к US Open, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.