Серундоло снялся по ходу матча со Зверевым в Торонто
Франсиско Серундоло получил травму в матче с Александром Зверевым.
Аргентинец снялся с 1/8 финала против Александра Зверева из-за повреждения мышц живота, когда счет был 6:4, 1:0 в пользу немца.
До этого матча Зверев никогда не обыгрывал Серундоло – в личных встречах счет был 0:3.
Теперь немец встретится с действующим чемпионом Алексеем Попыриным.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
