Серундоло снялся по ходу матча со Зверевым в Торонто

Франсиско Серундоло получил травму в матче с Александром Зверевым.

Аргентинец снялся с 1/8 финала против Александра Зверева из-за повреждения мышц живота, когда счет был 6:4, 1:0 в пользу немца.

До этого матча Зверев никогда не обыгрывал Серундоло – в личных встречах счет был 0:3.

Теперь немец встретится с действующим чемпионом Алексеем Попыриным .