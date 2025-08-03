0

Серундоло снялся по ходу матча со Зверевым в Торонто

Франсиско Серундоло получил травму в матче с Александром Зверевым.

Аргентинец снялся с 1/8 финала против Александра Зверева из-за повреждения мышц живота, когда счет был 6:4, 1:0 в пользу немца. 

До этого матча Зверев никогда не обыгрывал Серундоло – в личных встречах счет был 0:3. 

Теперь немец встретится с действующим чемпионом Алексеем Попыриным

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
