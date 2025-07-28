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Де Минаур после победы в Вашингтоне: «Я гордился бы собой в любом случае, но, черт возьми, как же приятно держать в руках свой 10-й титул»

Алекса де Минаур прокомментировал победу на турнире в Вашингтоне.

Он обыграл Алехандро Давидовича-Фокина – 5:7, 6:1, 7:6(3). Австралиец отыграл три матчбола в третьем сете.

«Есть что-то особенное в этом корте. В 2018 году я уже делал это против Рублева (отыграл 4 матчбола в полуфинале в Вашингтоне – Спортс’’), и, честно говоря, просто знал, что способен на это. Я просто поверил в себя и сказал: «Нужно идти до конца, несмотря ни на что. И если я проиграю, то пусть это будет по моим правилам». Сегодня все сложилось в мою пользу. Раньше было несколько очень тяжелых поражений, так что я рад, что на этот раз удача была на моей стороне.

Я очень доволен тем, где нахожусь сейчас, тем, как справляюсь со всем – и на корте, и за его пределами. Я настроился так, что даже если сегодня все пойдет не по плану, неделя в любом случае останется позитивной. Так что я гордился бы собой в любом случае, но, черт возьми, как же приятно держать в руках свой 10-й титул».

Также австралиец обратился к Давидовичу-Фокина.

«Ты слишком хорош, чтобы у тебя не было одного [трофея]. Он обязательно будет. Ты заслужил победу сегодня. Мне просто повезло. Ты крутой соперник и отличный игрок. Никто в туре не хочет с тобой играть. Это не конец – у тебя все только начинается», – сказал де Минаур в интервью после матча.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
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logoАлехандро Давидович-Фокина
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