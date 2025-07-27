Турсунов об отрыве Соболенко в чемпионской гонке: «Пелотону пора поднатужиться»
Дмитрий Турсунов высказался о доминировании Арины Соболенко в WTA-туре.
«Интересно, что Соболенко, не выиграв ни одного «Шлема» в 2025-м, обгоняет двух победительниц «Шлемов» по набранным за этот год очкам почти в два раза… Пелотону пора поднатужиться…» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.
В чемпионской гонке Соболенко обходит Коко Гауфф на 2776 очков, а Мэдисон Киз – на 3280.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
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