Турсунов об отрыве Соболенко в чемпионской гонке: «Пелотону пора поднатужиться»

Дмитрий Турсунов высказался о доминировании Арины Соболенко в WTA-туре.

«Интересно, что Соболенко , не выиграв ни одного «Шлема» в 2025-м, обгоняет двух победительниц «Шлемов» по набранным за этот год очкам почти в два раза… Пелотону пора поднатужиться…» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

В чемпионской гонке Соболенко обходит Коко Гауфф на 2776 очков, а Мэдисон Киз – на 3280.