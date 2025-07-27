Фернандес обыграла Рыбакину в матче с тремя тай-брейками и вышла в финал впервые в сезоне
36-я ракетка мира Лейла Фернандес прошла в финал турнира в Вашингтоне.
Она обыграла 12-ю ракетку мира Елену Рыбакину – 6:7(2), 7:6(3), 7:6(3). Матч длился 3 часа и 12 минут.
Канадка впервые вышла в финал в этом сезоне и в седьмой раз в карьере. В последний раз она доходила до этой стадии в Истбурне в 2024 году. Ее баланс в финалах – 3:3.
Также в этом году 22-летняя Фернандес в четвертый раз обыграла теннисистку из топ-20 (при трех поражениях).
В финале она встретится с победительницей матча Анна Калинская – Эмма Радукану.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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