Фернандес обыграла Рыбакину в матче с тремя тай-брейками и вышла в финал впервые в сезоне

36-я ракетка мира Лейла Фернандес прошла в финал турнира в Вашингтоне.

Она обыграла 12-ю ракетку мира Елену Рыбакину – 6:7(2), 7:6(3), 7:6(3). Матч длился 3 часа и 12 минут.

Канадка впервые вышла в финал в этом сезоне и в седьмой раз в карьере. В последний раз она доходила до этой стадии в Истбурне в 2024 году. Ее баланс в финалах – 3:3.

Также в этом году 22-летняя Фернандес в четвертый раз обыграла теннисистку из топ-20 (при трех поражениях).

В финале она встретится с победительницей матча Анна Калинская – Эмма Радукану .