Вашингтон (ATP). Медведев, Фриц, де Минаур, Давидович-Фокина, Накашима, Шелтон, Тиафу вышли в 1/4 финала
Даниил Медведев обыграл Ибина У в третьем круге в Вашингтоне.
Алекс де Минаур победил Иржи Лехечку, Тэйлор Фриц – Маттео Арнальди.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
21 – 27 июля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 396 115 доллара
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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