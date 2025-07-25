Вашингтон (ATP). Медведев, Фриц, де Минаур, Давидович-Фокина, Накашима, Шелтон, Тиафу вышли в 1/4 финала

Даниил Медведев обыграл Ибина У в третьем круге в Вашингтоне.

Алекс де Минаур победил Иржи Лехечку, Тэйлор Фриц – Маттео Арнальди. Сетка турнира здесь . Mubadala Citi DC Open Вашингтон, США 21 – 27 июля 2025 ATP 500 Призовой фонд – 2 396 115 доллара Открытые корты, хард Третий круг