Медведев об игре на приеме в матче с Опелкой: «Сначала вообще не получалось, но потом в течение матча стало все лучше и лучше»

Даниил Медведев оценил победу над Рейлли Опелкой во втором круге Вашингтоне.

Он обыграл американца 3:6, 7:5, 6:1 и вышел на Ибина У.

«С Рейлли нужно стараться принимать – да, это тяжело и часто будут, может быть, тай-брейки, какие-нибудь 7:5 или что-то такое. Поэтому просто старался как бы чуть лучше читать его подачу. Сначала вообще не получалось, но потом в течение матча стало все лучше и лучше – и конец второго сета и третьего сета играл в свой лучший теннис, поэтому рад, что так получилось. Надеюсь, в следующих кругах буду играть только лучше и лучше», – сказал Медведев в комментарии для BB Tennis.