Рублев проиграл в первом матче в Вашингтоне. На следующей неделе ему защищать очки за финал на «Мастерсе» в Торонто
10-я ракетка мира Андрей Рублев уступил во втором круге в Вашингтоне.
Он проиграл 67-й ракетке мира Лернеру Тьену со счетом 5:7, 2:6.
19-летний американец четвертый раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс против игроков десятки стал 4:2.
Рублев – прошлогодний финалист «Мастерса» в Канаде, на следующей неделе он будет защищать 650 очков.
Дальше Тьен поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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