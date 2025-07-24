Рублев проиграл в первом матче в Вашингтоне. На следующей неделе ему защищать очки за финал на «Мастерсе» в Торонто

10-я ракетка мира Андрей Рублев уступил во втором круге в Вашингтоне.

Он проиграл 67-й ракетке мира Лернеру Тьену со счетом 5:7, 2:6.

19-летний американец четвертый раз в карьере обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс против игроков десятки стал 4:2.

Рублев – прошлогодний финалист «Мастерса» в Канаде, на следующей неделе он будет защищать 650 очков.

Дальше Тьен поборется с Алехандро Давидовичем-Фокина .