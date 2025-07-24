Вашингтон (ATP), Медведев, Фриц, де Минаур, Лехечка, Шелтон, Эванс, Муте, Тиафу вышли в 3-й круг, Рублев, Попырин, Музетти выбыли
Лоренцо Музетти уступил Кэмерону Норри во втором круге в Вашингтоне.
Даниил Медведев обыграл Рейлли Опелку, Андрей Рублев уступил Лернеру Тьену.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
21 – 27 июля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 396 115 доллара
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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