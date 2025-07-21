Петкович об изменениях в команде Зверева: «Тони и Рафаэль выигрывали ТБШ – они знают, как это делать, и могут поделиться опытом»

Андреа Петкович высказалась о сотрудничестве Александра Зверева и Тони Надаля.

На прошлой неделе немец тренировался в академии Рафаэля Надаля на Мальорке.

«Тони и Рафаэль выигрывали «Большие шлемы, они знают, как это делать. Я сама никогда не побеждала на «Шлемах», но когда общаюсь с людьми, которые побеждали, – Энджи [Кербер ], Борисом [Беккером ] – слышу одно: нужно уметь контролировать энергию и эмоции. Ведь речь о том, чтобы обыграть лучших теннисистов мира в семи матчах за две недели. Если у тебя есть такой опыт, ты можешь поделиться им с другими.

Тони выиграл много-много «Шлемов» как тренер, а Рафа – штук сто как игрок. Возможно, эта связка могла бы дать Саше необходимую энергию, которая сыграла бы решающую роль.

Но нельзя забывать, что он также добился больших успехов в окружении семьи. «Уимблдон » – первый за долгое время турнир «Большого шлема», где он проиграл в первом круге. В остальном он всегда хорошо выступает вплоть до финальных стадий крупных турниров.

Зверев был второй ракеткой мира, сейчас он третий. Если регулярно оказываться на поздних стадиях, шанс придет. Возможности уже были, но он не справился. Почему бы не исправить это в будущем? В 28 лет становишься зрелым, ясно понимаешь себя. Это может помочь выиграть «Шлем», – заявила Петкович .