Вашингтон (WTA). Винус, Радукану, Осака, Калинская, Линетт вышли во 2-й круг, Потапова, Болтер, Мария выбыли
Анастасия Потапова уступила Виктории Мбоко в первом круге в Вашингтоне.
Анна Калинская прошла Камиллу Рахимову, Винус Уильямс встретится с Пейтон Стернс.
Сетка турнира здесь.
Mubadala Citi DC Open
Вашингтон, США
21 – 27 июля 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 282 951 доллар
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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