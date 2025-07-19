«Не люблю приложения для знакомств, поэтому сделаю по-своему». Фернандес предложила подписчикам сходить с ней на свидание

Лейла Фернандес предложила подписчикам сходить на свидание в Монреале.

«В Монреале я хочу сходить на свидание. То, что я ни разу не делала, но очень хочу сделать, это сходить на свидание. Не люблю приложения для знакомств, поэтому сделаю по-своему. Запланировала одно свидание на час в Монреале. Если хочешь стать моим спутником, пиши в личку, расскажи о себе. Увидимся!» – сказала Фернандес.

Видео финалистка US Open-2021 сопроводила подписью:

«Это будет весело, правда? 😅🙈

Это не шутка. Я серьезно хочу сходить на свидание в Монреале, так что пишите в личку… время рискнуть 🤪.

P.S.: возможно, придется сначала встретиться с моим папой (удачи с этим)».