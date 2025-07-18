167-я ракетка мира Бусе впервые вышел в полуфинал ATP
Квалифаер Игнасио Бусе прошел в полуфинал турнира в Гштааде.
Он обыграл Романа Андреса Бурручагу – 6:3, 3:6, 6:1.
Это первый выход в полуфинал для 21-летнего перуанца. Он стал третьим представителем Перу в XXI веке, вышедшим в 1/2 финала турнира ATP – после Луиса Орны и Хуана Пабло Варильяса.
За выход в финал Бусе поборется с победителем пары Каспер Рууд – Хуан Мануэль Серундоло.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости