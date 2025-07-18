167-я ракетка мира Бусе впервые вышел в полуфинал ATP

Квалифаер Игнасио Бусе прошел в полуфинал турнира в Гштааде.

Он обыграл Романа Андреса Бурручагу – 6:3, 3:6, 6:1.

Это первый выход в полуфинал для 21-летнего перуанца. Он стал третьим представителем Перу в XXI веке, вышедшим в 1/2 финала турнира ATP – после Луиса Орны и Хуана Пабло Варильяса .

За выход в финал Бусе поборется с победителем пары Каспер Рууд – Хуан Мануэль Серундоло.