Бублик об игре с Шевченко в Гштааде: «Это был непростой матч с психологической точки зрения. Я играл с соотечественником, поэтому нервничал»

Александр Бублик прокомментировал победу во втором круге турнира в Гштааде.

Он обыграл казахстанца Александра Шевченко – 6:2, 6:3. Теперь Бублик ведет 2:0 в личных встречах.

«Это прекрасное место, но играть в теннис здесь не так-то просто (турнир проходит в горной местности – Спортс’’). Мяч летит довольно быстро, так что я рад, что приехал заранее, еще в субботу, чтобы подготовиться.

Это был непростой матч с психологической точки зрения. Я играл с соотечественником, с которым вместе выступаю за сборную в Кубке Дэвиса, поэтому немного нервничал. Но я использовал свои шансы. Я очень доволен».