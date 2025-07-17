Вероника Кудерметова о смене гражданства: «Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация»
Вероника Кудерметов рассказала, почему не стала менять спортивное гражданство.
«Была возможность перейти выступать за другую страну, но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация. Я сразу сказала родителям, что нет», – цитирует 38-ю ракетку мира «Чемпионат».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Чемпионат
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