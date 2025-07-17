Маррей о работе с Джоковичем: «Большинство игроков, завершивших карьеру, слабо разбираются в технике. А Новак как раз хотел слышать такую обратную связь»

Энди Маррей рассказал, почему ему было сложно работать с Новаком Джоковичем.

«Работа с кем-то, кто находится на таком уровне, указывает на твои сильные стороны как тренера – и на слабые тоже. Я бы сказал, что большинство игроков, завершивших карьеру, слабо разбираются в технике. А Новак как раз хотел слышать такую обратную связь – от этого мне было не очень комфортно.

Когда-нибудь я бы снова [начал тренировать]. Я бы поработал с игроком помладше и постарался сформировать его, помочь кому-то из британских игроков, если они этого хотят и если это сработает.

Если бы я собирался снова стать тренером в будущем, я бы хотел поработать и поучиться у того, кто очень хорош в этом деле. Луи Кайе – один из тренеров, с которым я работал в техническом плане, когда играл сам, и он потрясающий. Я обращался к нему после того, как стал работать с Новаком, чтобы он научил меня тренировать».