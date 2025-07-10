Паолини рассталась с Марком Лопесом

Жасмин Паолини объявила о завершении сотрудничества с Марком Лопесом.

Испанец вошел команду двукратной финалистки «Больших шлемов» в апреле этого года.

«Вместе мы добились невероятных результатов, особенно в Риме и Париже. Я навсегда запомню эти моменты. Ценю упорную работу и энергию, которую Марк вкладывал каждый день.

Теперь эта часть сезона подошла к концу, и я решила кое-что изменить. Я многому научилась и добилась прогресса. Сейчас хочу подумать о следующем шаге.

Марк, еще раз спасибо за все и всего наилучшего в будущем», – написала Паолини.