Джокович о падении в последнем гейме 1/4 финала «Уимблдона»: «Я разберу это с физио – надеюсь, все будет хорошо в ближайшие два дня»

Новак Джокович прокомментировал падение в последнем гейме 1/4 финала «Уимблдона».

Серб в матче с Флавио Коболли поскользнулся и упал на матчболе на своей подаче и некоторое время лежал на корте, но в итоге выиграл этот гейм и матч – 6:7(6), 6:2, 7:5, 6:4.

«Я поздравляю Флавио с удивительным турниром и тем, как он замечательно сражался сегодня. Он показал отличный результат. До этого я один раз играл с ним – в прошлом году на харде. Мы тренировались с ним на разных покрытиях, но никогда не играли на траве. Я видел, как он здесь играл и знал, что он делает это хорошо. Но тренироваться и проводить матч – это разное. Он играл на очень высоком уровне.

Больше всего меня впечатлила его подача. Он очень быстро подавал и действовал агрессивно. Он очень талантливый и умелый игрок. В будущем мы точно будем чаще его видеть.

Я завершил матч тем, что неприятно поскользнулся, но на траве такое случается. Кажется, в этом году я еще не падал, хотя это немного удивительно. Учитывая то, как я двигаюсь на этом покрытии, вполне ожидаемо падать в таких ситуациях.

Это случилось не в самый подходящий момент, но мне удалось хорошо подать и завершить матч. Я разберу это с физиотерапевтом – надеюсь, все будет хорошо в ближайшие два дня», – сказал Джокович в интервью на корте.

Серб в полуфинале встретится с Янником Синнером, который в четвертом круге травмировал локоть и играл в четвертьфинале в защитном рукаве.