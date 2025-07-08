Алькарас первым квалифицировался на итоговый турнир ATP

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас первым отобрался на итоговый турнир ATP.

Испанец вышел в полуфинал «Уимблдона», обыграв Кэмерона Норри.

В этом сезоне Алькарас выиграл пять титулов, включая «Ролан Гаррос» и «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме.

Испанец четвертый год подряд квалифицируется на итоговый. Он сыграл на нем дважды, его лучший результат – полуфинал в 2023-м.