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Алькарас первым квалифицировался на итоговый турнир ATP

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас первым отобрался на итоговый турнир ATP.

Испанец вышел в полуфинал «Уимблдона», обыграв Кэмерона Норри.

В этом сезоне Алькарас выиграл пять титулов, включая «Ролан Гаррос» и «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме.

Испанец четвертый год подряд квалифицируется на итоговый. Он сыграл на нем дважды, его лучший результат – полуфинал в 2023-м.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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