Соболенко вышла в полуфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал «Уимблдона».

Она обыграла 104-ю ракетку мира Лауру Зигемунд – 4:6, 6:2, 6:4.

Для Соболенко это четвертый полуфинал «Большого шлема» подряд – в прошлом сезоне она выиграла US Open, а в этом году стала финалисткой Australian Open и «Ролан Гаррос».

Белоруска третий раз в карьере сыграет в полуфинале «Уимблдона» – она уже доходила до этой стадии в 2021-м и 2023-м. При этом Соболенко не участвовала в играла на «Уимблдоне» в 2022-м и 2024-м.

За выход в финал Соболенко поборется с победительницей встречи между Анастасией Павлюченковой и Амандой Анисимовой.