Синнер о травме локтя: «Падение не выглядело серьезным, но мне было больно, особенно на подаче и форхенде»

Янник Синнер рассказал о травме локтя, полученной в матче с Григором Димитровым.

Итальянец прошел дальше из-за травмы Григора Димитрова, снявшегося при счете 6:3, 7:5, 2:2.

– Можете рассказать, что произошло с вашим локтем во время падения?

– Это случилось в самом начале матча, еще в первом гейме. Не повезло. Посмотрел повтор – падение не выглядело серьезным, но мне было больно, особенно на подаче и форхенде. Посмотрим, завтра проверим, что случилось.

– За счет чего Димитров вел игру и влиял на вас?

– Он потрясающе подавал – точно и быстро. Отлично варьировал игру и приспособился к ветру. Григор основательно подготовился к матчу и круто выполнял план на игру, показывал отличный теннис. После закрытия крыши стало непонятно, что происходит. В начале третьего сета были хорошие розыгрыши.

Я старался держать концентрацию, сравнял счет при 5:4. Но он снова выдал теннис высочайшего уровня и сделал брейк. Он показал, на что способен. Как я сказал на корте, очень жаль, что так вышло. Желаю ему скорого восстановления.

– Удалось ли вам поговорить с Григором после матча? Что вы знаете о его состоянии и планах?

– Не знаю. Видел его, но в такие моменты с ним рядом только команда. Не хочу навязываться. Мы друзья, но это тяжелое время. Подходить и что-то говорить сейчас, думаю, неуместно. Пока ничего не знаю, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу