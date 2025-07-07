Димитров снялся по ходу матча на пятом «Большом шлеме» подряд
Григор Димитров не доиграл четвертый круг «Уимблдона» против Янника Синнера.
Он снялся при счете 6:3, 7:5, 2:2 из-за травмы грудной мышцы.
Это пятый «Большой шлем» подряд, где Димитров не смог доиграть матч: он снялся по ходу первого сета с четвертого круга «Уимблдона»-2024 против Даниила Медведева, по ходу четвертого сета – с четвертьфинала US Open против Фрэнсиса Тиафу, по ходу второго сета – с первого круга Australian Open против Франческо Пассаро и перед четвертым сетом – с первого круга «Ролан Гаррос» против Итана Куинна.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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