Шелтон обыграл Сонего на третьем подряд турнире «Большого шлема»
Бен Шелтон стал четвертьфиналистом «Уимблдона».
Американец прошел Лоренцо Сонего на третьем подряд турнире «Большого шлема». Их матчи в 2025-м:
Australian Open, 1/4 финала: Шелтон – Сонего – 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4);
«Ролан Гаррос», первый круг: Шелтон – Сонего – 6:4, 4:6, 3:6, 6:2, 6:3;
«Уимблдон», четвертый круг: Шелтон – Сонего – 3:6, 6:1, 7:6(1), 7:5.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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