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Шелтон обыграл Сонего на третьем подряд турнире «Большого шлема»

Бен Шелтон стал четвертьфиналистом «Уимблдона».

Американец прошел Лоренцо Сонего на третьем подряд турнире «Большого шлема». Их матчи в 2025-м:

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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