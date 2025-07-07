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Арина Соболенко: «Джокович постоянно подкалывает меня за то, что я копирую его прием подачи»

Арина Соболенко рассказала, о чем они разговаривают с Новаком Джоковичем.

«Мы обсуждаем [с Джоковичем] много всего. Один из разговоров был о том, как правильно распределять силы по ходу матча. Другой – о ментальной стороне игры. Потом мы говорили о том, как справляться с давлением в больших финалах. Так что да, в основном мы говорим именно о психологии.

Он однажды очень помог мне с приемом подачи. Теперь он постоянно подкалывает меня за то, что я копирую его прием. А я ему говорю: «Слушай, но ведь работает». Я подражаю лучшему. На самом деле, наверное, стоит еще немного с ним поговорить о теннисе», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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