Алькарас после победы над Рублевым в 4-м круге «Уимблдона»: «Андрей – один из самых мощных игроков в туре, если не самый. Такое чувство, будто он выжимает из тебя все»

Карлос Алькарас прокомментировал игру Андрея Рублева.

Испанец победил его в четвертом круге «Уимблдона» – 6:67(5), 6:3, 6:4, 6:4.

«Андрей – один из самых мощных игроков в туре, если вообще не самый. В этом нет сомнений. С такой агрессией, с такими ударами, с этим форхендом... Это действительно тяжело. Когда играешь против него, у тебя такое чувство, будто он выжимает из тебя все на каждом мяче, гоняя тебя из угла в угол. Я очень доволен тем, как сегодня двигался. Думаю, я играл умно и я этим очень горжусь», – сказал испанец в интервью на корте.