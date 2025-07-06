Фриц – лидер ATP-тура по количеству побед на траве с 2020 года

Тэйлор Фриц вышел в четвертьфинал «Уимблдона».

Он стал первым американцем после Сэма Куэрри в 2016-2017 годах, который дважды подряд выходил в 1/4 на травяном «Большом шлеме».

Также Фриц стал лидером тура по количеству выигранных матчей на траве с 2020 года (35). Также в списке: