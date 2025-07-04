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Алькарас о матче со Штруффом: «Я страдал на каждой своей подаче сегодня. Было напряженно, он постоянно давил»

Карлос Алькарас прокомментировал ход матча с Яном-Леннардом Штруффом.

Испанец обыграл Яна-Леннарда Штруффа – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 и вышел в четвертый раунд «Уимблдона».

«Я страдал на каждой своей подаче сегодня. 0:30, брейк-пойнты, было напряженно. Он постоянно давил. Я как-то выжил и очень рад, что сумел сделать брейк и завершить матч.

Я понимал с самого начала, что будет очень трудно. Нужно было быть максимально сосредоточенным на каждом ударе, на своих подачах и приеме. Его стиль хорошо подходит для травы – мощные подачи, частые подходы к сетке. Я очень доволен тем, что сделал сегодня. Я постарался использовать все предоставленные им возможности и горжусь тем, как выиграл».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
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