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Фриц о том, что дважды взял медицинский перерыв в матче с Давидовичем-Фокина: «Мне даже немного жаль соперника»

Тэйлор Фриц прокомментировал медицинские тайм-ауты в матче с Давидовичем-Фокина.

В четвертом гейме второго сета Алехандро Давидович-Фокина пошел к сетке и исполнил дропшот, из-за которого Фриц упал на траву, чтобы достать мяч. Тэйлор поранил правый локоть. По ходу матча Фриц дважды брал медицинский перерыв, чтобы обработать ссадину.

«Раздражает постоянно останавливаться. Мне даже немного жаль соперника, ведь я все время прерываю игру, но на траве иначе и не сыграешь. Я просто очень хочу доставать эти мячи, и рано или поздно именно за такой розыгрыш я выиграю очко».

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
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