Алькарас выиграл 20-й матч подряд
Карлос Алькарас вышел в третий круг «Уимблдона».
Действующий чемпион турнира победил Оливера Тарвета – 6:1, 6:4, 6:4.
Испанец продлил серию побед до 20 матчей. Это его самая длинная беспроигрышная серия. Он не проигрывает на «Уимблдоне» с 2022 года. На его счету 16 побед подряд на британском «Шлеме».
Дальше Алькарас сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Яном-Леннардом Штруффом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости