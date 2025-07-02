Алькарас выиграл 20-й матч подряд

Карлос Алькарас вышел в третий круг «Уимблдона».

Действующий чемпион турнира победил Оливера Тарвета – 6:1, 6:4, 6:4.

Испанец продлил серию побед до 20 матчей. Это его самая длинная беспроигрышная серия. Он не проигрывает на «Уимблдоне» с 2022 года. На его счету 16 побед подряд на британском «Шлеме».

Дальше Алькарас сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Яном-Леннардом Штруффом.