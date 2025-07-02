Соболенко о вылете топ-игроков с «Уимблдона»: «Надеюсь, больше таких сенсаций не будет»

Арина Соболенко высказалась о провале топ-игроков на первой неделе «Уимблдона».

– Вы наверняка знаете, кто из игроков не смог пройти первый круг. Среди них громкие имена... Вы следите?

– Жаль, что столько топов выбыли в первом круге. Как показывает время, лучше концентрироваться на себе и не отвлекаться на чьи-то результаты. Конечно, я все равно представляю картину в целом, но лучше двигаться шаг за шагом и прикладывать все усилия в каждом матче.

Стараюсь не обращать внимания, и надеюсь, что больше таких сенсаций не будет – если вы понимаете, о чем я (смеется) , – сказала Соболенко в интервью на корте после выхода в третий круг «Уимблдона».

Гора сенсаций на «Уимблдоне»: вылетели 8 игроков топ-10. Почему так?