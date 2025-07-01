Музетти о вылете в первом круге «Уимблдона»: «Было ощущение, что я никогда раньше не играл на траве»
Лоренцо Музетти прокомментировал провал на «Уимблдоне».
Прошлогодний полуфиналист проиграл Николозу Басилашвили в первом круге – 2:6, 6:4, 5:7, 1:6.
«С самого начала я не мог себя комфортно почувствовать на корте. Я терял сосредоточенность и не реагировать на мяч на его подаче.
Даже в движении в сторону, которое обычно у меня хорошо работает, было ощущение, что я никогда раньше не играл на траве.
В целом очень плохо выступил».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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