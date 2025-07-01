Чжэн третий год подряд проиграла в первом круге «Уимблдона»

Циньвэнь Чжэн проиграла в первом круге «Уимблдона».

Китаянка уступила Катерине Синяковой – 5:7, 6:4, 1:6. Чжэн третий раз подряд вылетает в первом круге «Уимблдона».

Синякова одержала первую победу над теннисисткой из топ-10 с прошлого сезона – тогда она тоже обыграла Циньвэнь на траве. Теперь счет их личных встреч на траве – 3:0. Для чешки это 11-я победа в карьере над соперницей из топ-10.