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Чемпионки четырех травяных турниров вылетели в первом круге «Уимблдона»

Чемпионки травяных турниров этого сезона вылетели в первом круге «Уимблдона».

Джессика Пегула – чемпионка Бад Хомбурга, проиграла Элизабетте Коччаретто (2:6, 3:6);

Татьяна Мария – чемпионка Лондона; проиграла Кэти Волынец (6:3, 6:7(4), 1:6);

Майя Джойнт – чемпионка Истбурна; проиграла Людмиле Самсоновой (3:6, 2:6);

Маккартни Кесслер – чемпионка Ноттингема, проиграла Маркете Вондроушовой (1:6, 6:7(3).

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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