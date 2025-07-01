Чемпионки четырех травяных турниров вылетели в первом круге «Уимблдона»
Чемпионки травяных турниров этого сезона вылетели в первом круге «Уимблдона».
● Джессика Пегула – чемпионка Бад Хомбурга, проиграла Элизабетте Коччаретто (2:6, 3:6);
● Татьяна Мария – чемпионка Лондона; проиграла Кэти Волынец (6:3, 6:7(4), 1:6);
● Майя Джойнт – чемпионка Истбурна; проиграла Людмиле Самсоновой (3:6, 2:6);
● Маккартни Кесслер – чемпионка Ноттингема, проиграла Маркете Вондроушовой (1:6, 6:7(3).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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