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Прошлогодний полуфиналист «Уимблдона» Музетти вылетел в первом круге

Лоренцо Музетти проиграл в первом круге «Уимблдона».

Он уступил Николозу Басилашвили – 2:6, 6:4, 5:7, 1:6. 

Музетти в прошлом году дошел до полуфинала на «Уимблдоне». В рейтинге он потеряет 790 очков, но теоретически может все равно подняться на одну строчку.

Басилашвили обыграл соперника их топ-10 восьмой раз в карьере и впервые с Галле-2022. 

На «Большом шлеме» он прошел теннисиста такого уровня впервые. 

В основную сетку «Уимблдона» грузин пробился из квалификации. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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