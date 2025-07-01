Прошлогодний полуфиналист «Уимблдона» Музетти вылетел в первом круге
Лоренцо Музетти проиграл в первом круге «Уимблдона».
Он уступил Николозу Басилашвили – 2:6, 6:4, 5:7, 1:6.
Музетти в прошлом году дошел до полуфинала на «Уимблдоне». В рейтинге он потеряет 790 очков, но теоретически может все равно подняться на одну строчку.
Басилашвили обыграл соперника их топ-10 восьмой раз в карьере и впервые с Галле-2022.
На «Большом шлеме» он прошел теннисиста такого уровня впервые.
В основную сетку «Уимблдона» грузин пробился из квалификации.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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